В Самаре откроется выставка Олега Давыдова по мотивам итальянского кино

Выставка «CINEMATO: Итальянское кино» посвящена великим актрисам – Софи Лорен, Джине Лоллобриджиде, Анне Маньяни, Клаудии Кардинале, Лауре Моранте, Монике Белуччи и другим. Проект воссоздает атмосферу известных итальянских фильмов. Он был начат в Самаре, но основной материал отснят в Италии.Вход на открытие - свободный. Выставка работает до 12 февраля, 0+.