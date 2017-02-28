В Самаре откроется выставка Максима Шабалина

На работы автора можно будет посмотреть со 2 марта в музее Алабина.



На выставке «Эффект экрана» будут представлены преимущественно принты на пластике и акриловая живопись. Картины Шабалина отличают технологичность, геометрический минимализм и мотивы цифрового искусства, например, экранные помехи. Многие из этих работ изначально создавались в качестве обложек для цифровых релизов экспериментальной электронной музыки.



Автор использует специфические цвета, сгенерированные цифровым способом и не существующие в реальности. Используемая им образность по большей части беспредметна, а по мотивам напоминает о супрематизме, эстетике sci-fi и советской технической иллюстрации.



Открытие выставки 2 марта в 19:00. Вход свободный, 0+.