В Самаре откроется музей Калашникова

21 февраля в 10.00 в Школе №7 (ул. Виталия Жалнина, 24) состоится торжественное открытие школьного музея «Калашников о времени и о себе».



В музее будет представлена экспозиция с информацией о жизни и деятельности Михаила Калашникова, а также интерактивные зоны: «Сборка-разборка автомата Калашникова», «Шифровальщик», «Викторина» (по биографии М.Т.Калашникова), «Электронный стрелковый тир».