В Самаре откроется фотовыставка «Лето с футбольным мячом»

На выставке «Лето с футбольным мячом»будут представлены яркие моменты одноименного детского футбольного турнира, который проходит в Самарской области 10 лет подряд. Ежегодно в соревновании участвуют команды всех городов и районов региона - более 75 000 человек.Открытие выставки - в четверг, 12 июля, в 11.00.