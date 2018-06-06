В Самаре откроется фотовыставка «Больше чем футбол»
7 июня, в четверг, в Самарском художественном музее откроется выставку фотографий Сергея Баранова «Больше чем футбол» (0+).
Сергей Баранов – фотокорреспондент, уже 30 лет сотрудничающий с самарскими периодическими изданиями. По своей первой специальности он инженер в ЦСКБ «Прогресс», но в девяностые вынужден был задуматься о новом месте работы. Свои первые шаги в фотожурналистике Баранов начал с многотиражки завода «Прогресс», затем работал в «Волжской коммуне», сотрудничал с другими СМИ. За это время им сделаны сотни фоторепортажей.
Баранов - мастер репортажной фотографии. Много лет он ведет фотолетопись команды «Крылья Советов», запечатлевая лица как ветеранов футбола, так и новых игроков.
На выставке показаны черно-белые фотографии, сделанные на стадионе «Металлург», представляющие групповые портреты ветеранов команды. Вход бесплатный.
Сергей Баранов – фотокорреспондент, уже 30 лет сотрудничающий с самарскими периодическими изданиями. По своей первой специальности он инженер в ЦСКБ «Прогресс», но в девяностые вынужден был задуматься о новом месте работы. Свои первые шаги в фотожурналистике Баранов начал с многотиражки завода «Прогресс», затем работал в «Волжской коммуне», сотрудничал с другими СМИ. За это время им сделаны сотни фоторепортажей.
Баранов - мастер репортажной фотографии. Много лет он ведет фотолетопись команды «Крылья Советов», запечатлевая лица как ветеранов футбола, так и новых игроков.
На выставке показаны черно-белые фотографии, сделанные на стадионе «Металлург», представляющие групповые портреты ветеранов команды. Вход бесплатный.
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