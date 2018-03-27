В Самаре откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»

На ней представят фотографии молодых людей, перевоплотившихся в представителей других национальностей.



Выставка - итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие». 30 молодых людей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Открытие фотовыставки состоится в среду, 28 марта, в 11:30 в Самарском экономическом университете (ул. Советской Армии, 141). После этого фотографии разместятся в Самарском Доме молодежи. Также их выложат в интернете.