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В Самаре откроется фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА»

На ней представят фотографии молодых людей, перевоплотившихся в представителей других национальностей.

Выставка - итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие». 30 молодых людей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Открытие фотовыставки состоится в среду, 28 марта, в 11:30 в Самарском экономическом университете (ул. Советской Армии, 141). После этого фотографии разместятся в Самарском Доме молодежи. Также их выложат в интернете.  
Дата: 26 марта 2018 , 17:49
160
Автор текста: Ксения Кармазина
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