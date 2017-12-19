В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили более полутысячи крыш

Также руководство города поставило задачу обратить внимание на своевременность расчистки козырьков подъездов домов.



По данным горадминистрации, за минувшие сутки 186 бригад полностью привели в порядок 511 крыш. Во вторник, 19 декабря, к очистке запланированы еще 445 крыш. В план работ включаются также обращения самарцев, поступившие через соцсети.



Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко потребовал от руководителей всех подразделений, в рамках компетенций которых – уборка дворов, внутриквартальных проездов, принять все необходимые меры для качественной расчистки и проводить мониторинг состояния скатных крыш. В этом году во взаимодействии с администрациями районов этим занимаются и управляющие микрорайонами, которые ежедневно собирают информацию.



Всего коммунальные службы города подготовили 309 бригад, которые работают на жилых зданиях, социальных объектах, объектах культуры.



- Подключили административные комиссии, административный жилищный контроль, чтобы работы выполнялись качественно и своевременно. Наледь особенно опасна, где кровли скатные и металлические, не имеющие желобов свеса, а также при погоде, когда температура воздуха повышается. Здесь надо заранее готовиться к подобным ситуациям: там, где нет пешеходных зон, можно обеспечить ограждение, а где такие зоны есть – приводить объекты в порядок заранее, - пояснил руководитель управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.



После приведения в порядок кровель и подъездных козырьков к расчистке двора приступают дворники и техника. В целом в уборке придомовых территорий за сутки задействованы порядка 2,5 тысяч дворников и более 110 единиц техники. Ко вторнику, 19 декабря, расчистили 77,2% дворов.