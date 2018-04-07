В Самаре осудили мужчину, который сообщил о ложном теракте

В феврале дежурный УФСБ по Самарской области получил информацию от коллег по Краснодарскому краю о том, что к ним поступил анонимный звонок с угрозой совершения теракта в Самаре.



Через несколько часов сотрудники регионального УФСБ задержали 43-летнего гражданина России. Оказалось, что он сказал неверную информацию. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Мужчина признал вину и сказал, что звонил в пьяном состоянии.



Промышленный суд назначил ему наказание в виде 2 месяцев ограничения свободы. 4 апреля приговор вступил в законную силу.