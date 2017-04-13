В Самаре организуют 355 общественных советов и 135 советов микрорайонов
Общее число активистов, которые войдут в них, составит 24 550 человек. Об этом стало известно сегодня на заседании Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
По словам полпреда президента России, общественные советы должны быть институтом общественного контроля и способом донесения обратной связи до соответствующего руководителя, поскольку именно таким образом будет оцениваться деятельность того или иного федерального или регионального органа исполнительной власти.
- Эта работа очень важна, поскольку она позволяет повышать уровень доверия к органам исполнительной власти, содействует снижению, а в некоторых случаях и предупреждению социальных конфликтов, - пояснил Михаил Бабич.
В качестве примера он привел реализацию программы по благоустройству придомовых территорий. Ключевым элементом этой работы, по его мнению, является участие самих жителей в программе, начиная от проектирования придомовых территорий и заканчивая общественным контролем - насколько эффективно используются бюджетные средства, насколько удалось добиться исполнения проектных решений, насколько эти решения приняты с учетом мнения населения. Причем это касается не только придомовых территорий, но и так называемых территорий общественного пространства - парков, скверов, зон отдыха.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил, что в связи с первоочередным значением вопросов ЖКХ и благоустройства для жителей города в состав членов ОСМ войдут старшие многоквартирных домов, председатели ТСЖ и ЖСК, которые знают и понимают проблематику по каждому дому.
В каждый общественный совет микрорайона войдет 200-250 активных жителей по месту проживания и/или работы. Ядром советов станет координационный совет микрорайона в количестве до 30 человек из числа старших МКД, сотрудников министерств и ведомств областного правительства, сотрудников внутригородских администраций, депутаты райсоветов, представители УК, участковые, представители промышленных, торговых и иных коммерческих организаций на территории микрорайона.
- Это будет способствовать поддержанию атмосферы сотрудничества и доверия в нашем обществе, укреплению общественного, политического, гражданского общества, - подчеркнул глава региона.
По словам полпреда президента России, общественные советы должны быть институтом общественного контроля и способом донесения обратной связи до соответствующего руководителя, поскольку именно таким образом будет оцениваться деятельность того или иного федерального или регионального органа исполнительной власти.
- Эта работа очень важна, поскольку она позволяет повышать уровень доверия к органам исполнительной власти, содействует снижению, а в некоторых случаях и предупреждению социальных конфликтов, - пояснил Михаил Бабич.
В качестве примера он привел реализацию программы по благоустройству придомовых территорий. Ключевым элементом этой работы, по его мнению, является участие самих жителей в программе, начиная от проектирования придомовых территорий и заканчивая общественным контролем - насколько эффективно используются бюджетные средства, насколько удалось добиться исполнения проектных решений, насколько эти решения приняты с учетом мнения населения. Причем это касается не только придомовых территорий, но и так называемых территорий общественного пространства - парков, скверов, зон отдыха.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил, что в связи с первоочередным значением вопросов ЖКХ и благоустройства для жителей города в состав членов ОСМ войдут старшие многоквартирных домов, председатели ТСЖ и ЖСК, которые знают и понимают проблематику по каждому дому.
В каждый общественный совет микрорайона войдет 200-250 активных жителей по месту проживания и/или работы. Ядром советов станет координационный совет микрорайона в количестве до 30 человек из числа старших МКД, сотрудников министерств и ведомств областного правительства, сотрудников внутригородских администраций, депутаты райсоветов, представители УК, участковые, представители промышленных, торговых и иных коммерческих организаций на территории микрорайона.
- Это будет способствовать поддержанию атмосферы сотрудничества и доверия в нашем обществе, укреплению общественного, политического, гражданского общества, - подчеркнул глава региона.
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