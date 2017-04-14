В Самаре организовали транспортные маршруты в дни религиозных праздников
Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.
Как сообщает горадминистрация, в Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля , будут организованы дополнительные автобусы к Покровскому кафедральному собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла, Храму в честь св. Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому собору. Автобусы будут подаваться к 2:30, когда в соборах закончатся праздничные богослужения.
По данным городского департамента транспорта, 16, 23, 25 апреля, 9 мая и 3 июня также будут организованы специальные автобусные рейсы к городским кладбищам.
Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим маршрутам:
- № 4к – «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- № 27к – «площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- № 36д – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
- № 36э – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 67к – «пос. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
- № 77д – «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
- № 77э – «Хлебная площадь – кладбище «Южное».
Напомним, в связи с ремонтными работами в районе Южного моста, автобусные маршруты на кладбища «Южное» и «Рубежное», ранее ходившие от автостанции «Аврора», будут отправляться с Хлебной площади.
Также для удобства пассажиров вводится дополнительная остановка для маршрута № 36ю в Куйбышевском районе. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку у железнодорожной платформы «Красный Кряжок».
Доехать до мест отправления автобусов можно будет на следующих маршрутах общественного транспорта: №№ 1, 3, 5 – трамваи; №№ 6, 16 – троллейбусы; №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 - автобусы.
Как сообщает горадминистрация, в Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля , будут организованы дополнительные автобусы к Покровскому кафедральному собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла, Храму в честь св. Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевскому собору. Автобусы будут подаваться к 2:30, когда в соборах закончатся праздничные богослужения.
По данным городского департамента транспорта, 16, 23, 25 апреля, 9 мая и 3 июня также будут организованы специальные автобусные рейсы к городским кладбищам.
Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим маршрутам:
- № 4к – «пос. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- № 27к – «площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- № 36д – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;
- № 36э – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- № 67к – «пос. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
- № 77д – «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
- № 77э – «Хлебная площадь – кладбище «Южное».
Напомним, в связи с ремонтными работами в районе Южного моста, автобусные маршруты на кладбища «Южное» и «Рубежное», ранее ходившие от автостанции «Аврора», будут отправляться с Хлебной площади.
Также для удобства пассажиров вводится дополнительная остановка для маршрута № 36ю в Куйбышевском районе. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку у железнодорожной платформы «Красный Кряжок».
Доехать до мест отправления автобусов можно будет на следующих маршрутах общественного транспорта: №№ 1, 3, 5 – трамваи; №№ 6, 16 – троллейбусы; №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295 - автобусы.
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