В Самаре определится чемпион российской баскетбольной Суперлиги

Игра состоится в среду, 16 мая, в «МТЛ Арене».



В решающем, пятом матче финальной серии российской баскетбольной Суперлиги сыграют «Самара» и «Спартак-Приморье» Начало матча в 19:00.После игры состоится церемония награждения с участием руководства Самарской области и Российской федерации баскетбола.



Напомним, баскетболисты «Самары» после двух домашних поражений на старте финальной серии чемпионата Суперлиги сумели во Владивостоке дважды переиграть «Спартак-Приморье». Таким образом волжане сравняли счет в серии.