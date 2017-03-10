В Самаре определили лучшую футбольную команду за 100 дней до Кубка Конфедераций

Планировалось, что за победу будут сражаться восемь команд – столько сборных, в том числе и российская, с 17 июня по 2 июля поспорят за Кубок Конфедераций. Эти матчи пройдут в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Но после того, как Самарский университет выставил две международные команды - «МАИС»-1 и «МАИС»-2, в борьбу за главный приз включились девять сборных.

Кроме иностранных футболистов состязались команда Самарского волонтерского центра ЧМ-2018, «Центровые» (команда центра городских волонтеров), «Молодежка» (Самарский Дом молодежи), «Лидер ТЭТК» (Тольяттинский экономико-технологический техникум), «Поколение Next» (движение волонтеров «серебряного возраста»), «Гипровосток» (молодежный совет «Гипровостокнефть»), «Квазар Самара» (народный футбольный клуб «Самара»). Последние одержали заслуженную победу.

- Этот турнир с участием международных команд - подтверждение того, что и в 2018 году праздник футбола в Самаре пройдет в атмосфере дружбы и радушия, - отметил руководитель департамента по организации подготовки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ™ Виталий Иванов.

В этот день в манеже Самарского университета проходил областной турнир по мини-футболу, посвященный празднованию этой даты. Инициаторами и организаторами матчей выступили волонтеры Самары.