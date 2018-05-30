В Самаре около речного вокзала установили временный забор безопасности

Он появился со стороны Волги, в районе причалов.



Как сообщили sgpress.ru в "Самарском речном пассажирском предприятии", заборы установлены временно в соответствии с ФЗ "О транспортной безопасности". Это нужно для антитеррористической защищенности вокзала, обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения внештатных ситуаций. После ЧМ-2018 у речного вокзала установят капитальное ограждение.