В Самаре около Постникова оврага загорелся автоцентр

Сообщение о возгорании поступило 17 мая в 13:44.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, загорелся неэксплуатируемый пристрой к автоцентру. Площадь пожара составила 100 кв. метров. На тушение огня выезжали 28 специалистов и 9 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 14:23.



