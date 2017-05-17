В Самаре около Постникова оврага загорелся автоцентр
Сообщение о возгорании поступило 17 мая в 13:44.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, загорелся неэксплуатируемый пристрой к автоцентру. Площадь пожара составила 100 кв. метров. На тушение огня выезжали 28 специалистов и 9 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 14:23.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, загорелся неэксплуатируемый пристрой к автоцентру. Площадь пожара составила 100 кв. метров. На тушение огня выезжали 28 специалистов и 9 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 14:23.
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