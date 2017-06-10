В Самаре ограничили движение по улице Долинной
Причина-строительство водопровода.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим с 08:00 9 июня до 23:00 18 июня будет временно ограничено движение транспорта по улице Долинной от первого Тупикового переулка до дома № 45а,к.1 по Демократической.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим с 08:00 9 июня до 23:00 18 июня будет временно ограничено движение транспорта по улице Долинной от первого Тупикового переулка до дома № 45а,к.1 по Демократической.
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