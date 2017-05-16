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В Самаре ограничили движение по улице Гая

Причина-строительство ливневой канализации.

По сообщению пресс-службы горадминистрации, с 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от улицы Николая Панова до Ерошевского.
Дата: 15 мая 2017 , 22:47
103
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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