В Самаре ограничили движение по улице Гая
Причина-строительство ливневой канализации.
По сообщению пресс-службы горадминистрации, с 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от улицы Николая Панова до Ерошевского.
По сообщению пресс-службы горадминистрации, с 8:00 15 мая до 23:00 20 мая будет закрыт участок от улицы Николая Панова до Ерошевского.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 мая 2017
114
15 мая 2017
103
15 мая 2017
178
15 мая 2017 , 23:02
93
Они состоятся 25 мая и 1 июня в КРЦ «Звезда». Начало в 19:00.
15 мая 2017 , 22:59
84
Мероприятие «Последний звонок» пройдет 25 мая с 14 до 16 часов.
15 мая 2017 , 22:53
114
Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по благоустройству.
15 мая 2017 , 22:47
103
Причина-строительство ливневой канализации.
15 мая 2017 , 22:32
92
Это связано с плановым ремонтом железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка....
15 мая 2017 , 18:20
175
Об этом стало известно во время рабочей встречи губернатора Самарской области Николая...
15 мая 2017 , 18:12
200
7 мая в самарском учебно-спортивном центре «Чайка» завершились областные...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5404
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5026
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4861
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
25 апреля 2017
3527
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
5 мая 2017
540
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
302
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
556
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2678
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.