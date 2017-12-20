В Самаре ограничат движение в районе пересечения Демократической и Ташкентской

Как сообщает региональный минтранс, с четверга, 21 декабря, до воскресенья, 24 декабря, будет полностью закрыто движение автотранспорта в районе пересечения улиц Демократической и Ташкентской. Отметим, что движение будет закрываться только по ночам - с 22:00 до 6:00.После завершения работ по переустройству линии продолжится строительство путепровода через улицу Демократическую.