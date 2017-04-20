В Самаре ограничат движение у площади Куйбышева

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в связи с этим с 15:00 до 23:00 22 апреля будут ограничено движение на площади Куйбышева, улице Чапаевской на участке от Вилоновской до Красноармейской, по улице Шостаковича на участке от Чапаевской до Фрунзе.Кроме того, с 20:00 21 апреля до 23:00 22 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны Вилоновской и Красноармейской, улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. Автобусы № 24 и 92 будут следовать в объезд по улице Галактионовской и улице Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской.Ограничение не будет распространяться на движение спецмашин (полиция, «скорая помощь», пожарная охрана) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.Администрация города обращает внимание жителей и гостей Самары на необходимость учитывать временные ограничения и заранее выбирать маршруты следования, а также приглашает всех неравнодушных граждан 22 апреля присоединиться к общегородскому субботнику, который состоится 22 апреля.