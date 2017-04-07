В Самаре ограничат движение у площади Куйбышева

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8:00 до 16:00 8 апреля будет ограничено движение на площади Куйбышева, улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, удице Вилоновской от Галактионовской до Чапаевской, улице Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской.Кроме того, с 20:00 7 апреля до 16:00 8 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны Вилоновской и Красноармейской, улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе и по четной стороне Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской.По информации городского департамента транспорта, схема движения общественного транспорта по улице Красноармейской не изменится. Автобусы № 24 и № 92, будут следовать в объезд по улице Галактионовской.Ограничение не будет распространяться на движение общественного транспорта и спецмашин (полиция, «скорая помощь», пожарная охрана) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.