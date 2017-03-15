В Самаре ограничат движение транспорта у площади Куйбышева

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 00:00 до 15:00 18 марта будет ограничено движение на площади Куйбышева, с 6:00 до 15:00 18 марта - по улице Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской, а также по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.Автобусные маршруты № 24 и № 92 будут следовать в объезд по улице Галактионовской, а маршрут № 297 - по улице Самарской. Кроме того, с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновской и Красноармейской.Ограничение не будет распространяться на движение общественного транспорта и спецмашин (полиция, "скорая помощь", пожарная охрана) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.Администрация Самары обращает внимание жителей на необходимость заранее выбирать маршруты следования.