В Самаре ограничат движение транспорта на площади Куйбышева
Ограничение коснется также ряда улиц. Причина – проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией, которое состоится 18 марта.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 00:00 до 15:00 18 марта будет ограничено движение на площади Куйбышева, с 6:00 до 15:00 18 марта - по улице Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской, а также по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
Автобусные маршруты № 24 и № 92 будут следовать в объезд по улице Галактионовской, а маршрут № 297 - по улице Самарской.
Кроме того, с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновской и Красноармейской.
Ограничение не будет распространяться на движение общественного транспорта и спецмашин (полиция, "скорая помощь", пожарная охрана) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.
Администрация Самары обращает внимание жителей на необходимость заранее выбирать маршруты следования.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 00:00 до 15:00 18 марта будет ограничено движение на площади Куйбышева, с 6:00 до 15:00 18 марта - по улице Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской, а также по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.
Автобусные маршруты № 24 и № 92 будут следовать в объезд по улице Галактионовской, а маршрут № 297 - по улице Самарской.
Кроме того, с 00:00 до 15:00 18 марта 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновской и Красноармейской.
Ограничение не будет распространяться на движение общественного транспорта и спецмашин (полиция, "скорая помощь", пожарная охрана) и машин с пропусками, утвержденными ГИБДД.
Администрация Самары обращает внимание жителей на необходимость заранее выбирать маршруты следования.
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