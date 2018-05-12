В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной

По данным горадминистрации, будет временно ограничено движение транспорта с 6:00 до 22:00 12 мая и 06:00 до 22:00 13 мая на участке Ново-Вокзальной от Стара-Загоры до Московского шоссе. В это время автобусы маршрутов №№ 55, 96, 205, 295, 272 будут ехать по скорректированной схеме: