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В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной

Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.

По данным горадминистрации, будет временно ограничено движение транспорта с 6:00 до 22:00 12 мая и 06:00 до 22:00 13 мая на участке Ново-Вокзальной от Стара-Загоры до Московского шоссе. В это время автобусы маршрутов №№ 55, 96, 205, 295, 272 будут ехать по скорректированной схеме:

 
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Дата: 11 мая 2018 , 17:15
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: yandex.ru/maps
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