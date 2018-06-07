В Самаре ограничат движение транспорта на Молодогвардейской и Комсомольской

По данным администрации Самары, до 24:00 1 сентября ограничивается движение транспорта на следующих участках:- на улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской;- на улице Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 на Комсомольской.