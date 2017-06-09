В Самаре ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, с 9:00 11 июня до 23:00 12 июня 2017 года будут закрыты для проезда Волжский проспект от улицы Ульяновской до Лесной и улица Лесная от Волжского проспекта до Осипенко.Также с 9:00 до 23:00 12 июня будет ограничено движение по улице Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Чкаловскому спуску от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по улице Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта.Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках: с 20:00 10 июня до 23:00 12 июня - по Волжскому проспекту от Ульяновской до Лесной, по Лесной от Волжского проспекта до улицы Осипенко; с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня - по Полевой от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Чкаловскому спуску от Молодогвардейской до Волжского проспекта, по Маяковского от Молодогвардейской до Волжского проспекта.Также изменится схема движения общественного транспорта. 11 и 12 июня автобусы №№ 61, 247, 261 поедут по проспекту Ленина, улицам Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской и Красноармейской (в обоих направлениях); № 11 - в направлении станции метро «Алабинская» по Максима Горького, Вилоновской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой, проспекту Ленина, Осипенко, Ново-Садовой; в направлении Губернского рынка - по Ново-Садовой, проспекту Ленина, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева, Вилоновской, Максима Горького и далее по своему маршруту.