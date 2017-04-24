В Самаре ограничат движение по улице Печерской

Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с этим с 00:00 24 апреля до 23:00 13 мая будет ограничено движение по Третьему проезду на участке 70 м от улицы Печерской в сторону Дыбенко, по Печерской на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду на участке 20 м отулицы Печерской в сторону улицы Артемовской.С 00:00 14 мая до 23:00 22 мая ограничение будет действовать по улице Печерской на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Третьему проезду в границах пересечения с Печерской.Кроме того, в 00:00 23 мая до 23:00 17 июня будет ограничен проезд по улице Печерской в районе дома № 29, по Третьему проезду от улицы Печерской до дома № 10 по улице Корабельной.