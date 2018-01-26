В Самаре ограничат движение по улице Фрунзе

По данным горадминистрации, с 09:00 до 11:00 субботы, 27 января, на улице Фрунзе от Красноармейской до Шостаковича будет ограничено движение транспорта.Кроме того, в это время на данном участке будут запрещены остановка и стоянка машин.Схема: