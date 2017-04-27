В Самаре ограничат движение по ряду улиц старого города

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 16:00 30 апреля 2 до 22:00 1 мая ограничение будет действовать по улице Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской, улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской,улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской, улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской.Автобусы № 37, 46, 47, 295 будут следовать в объезд по улице Самарской, Венцека до пл. Революции, а далее по своему привычному маршруту.Также с 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая будет ограничено движение по улице Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе, улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.Автобусы № 24 и № 92 поедут в объезд по Галактионовской и Венцека до площади Революции, а далее по своим маршрутам. Автобусы № 207 и № 297 поедут по улице Самарской до Венцека, а от площади Революции по привычной схеме движения. Автобусные маршруты № 34, № 226, № 240 поедут с улицы Красноармейской по Самарской, а далее по Венцека.Кроме того, с 08:00 до 14:00 1 мая будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской на участке от Вилоновской до Полевой. С 16:00 30 апреля до 16:00 1 мая ограничение будет действовать на улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. Временное ограничение движения не повлияет на работу трамваев.Кроме того, с 10:00 30 апреля до 22:00 1 мая будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по улице Молодогвардейской от улицы Высоцкого до Красноармейской, улице Высоцкого от Галактионовской до Молодогвардейской, улице Некрасовской от Галактионовской до Чапаевской, улице Льва Толстого от Галактионовской до Чапаевской. С16:00 30 апреля до 16:00 1 мая будут запрещены остановка и стоянка автомобилей по Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе, улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. Также с 20:00 30 апреля до 14:00 1 мая ограничение будет действовать на улице Молодогвардейской от Вилоновской до Полевой.