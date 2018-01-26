В Самаре ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим в субботу, 27 января, с 7:00 до 16:30 будет ограничено движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное» от съезда к учебно-спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище.