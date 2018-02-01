В Самаре ограничат движение по Красноглинскому и Волжскому шоссе

Это связано с проведением 36-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».



Будет временно ограничено движение транспорта с 08:00 до 16:00 10 февраля на следующих участках:



- по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

- по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до базы «Чайка».