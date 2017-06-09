В Самаре ограничат движение по Карла Маркса

Это связано со строительством газопровода и восстановлением благоустройства.



Как сообщает горадминистрация, с 00:00 13 июня до 23:00 11 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Энтузиастов.