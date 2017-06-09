В Самаре ограничат движение по Карла Маркса
Это связано со строительством газопровода и восстановлением благоустройства.
Как сообщает горадминистрация, с 00:00 13 июня до 23:00 11 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Энтузиастов.
Как сообщает горадминистрация, с 00:00 13 июня до 23:00 11 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке ул. Карла Маркса от ул. Санфировой до ул. Энтузиастов.
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