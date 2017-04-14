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В Самаре ограничат движение на въезде к театру драмы

Это связано с проведением церемонии открытия XXII Международного фестиваля «Кино – детям!».

По данным горадминистрации, 17 апреля с 17:00 до 20:00 будет ограничено движение на въезде к зданию Самарского академического театра драмы им. М. Горького со стороны ул. Шостаковича. 
Дата: 14 апреля 2017 , 14:16
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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