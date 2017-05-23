В Самаре ограничат движение на улице Чапаевской

Продолжаются работы по ремонту дороги и восстановлению благоустройства.



В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по ул. Чапаевской. С 6:00 вторника, 23 мая, до 5:00 понедельника, 29 мая, будет закрыт участок указанной улицы в границах улиц Некрасовской и Льва Толстого, сообщает городская администрация.