В Самаре ограничат движение на дороге к кладбищу «Лесное»
Это связано с проведением открытого классического лыжного марафона «Сокольи Горы».
Как сообщает горадминистрация, 28 января с 7:00 до 16:30 будет ограничено движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное» на участке от съезда к учебно-спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».
Как сообщает горадминистрация, 28 января с 7:00 до 16:30 будет ограничено движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное» на участке от съезда к учебно-спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».
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