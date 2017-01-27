В Самаре ограничат движение на дороге к кладбищу «Лесное»

Это связано с проведением открытого классического лыжного марафона «Сокольи Горы».



Как сообщает горадминистрация, 28 января с 7:00 до 16:30 будет ограничено движение транспорта по дороге на кладбище «Лесное» на участке от съезда к учебно-спортивному центру «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».