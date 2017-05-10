В Самаре ограничат движение большегрузов
Данная мера необходима для обеспечения сохранности дорог регионального и межмуниципального значения в весенний и летний периоды.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничение, вводимое для тяжеловесных транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, будет действовать до 23:00 31 мая этого года на улице Теневой, Восточной (пос. Береза), 4-й квартал (пос. Береза), Магистральная, Гаражная (Винтай), пр. Кирова, Южное шоссе, Уральская, автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжское, Новокуйбышевское, Аэропортовское и Стромиловское шоссе, улица Белорусская и автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».
Также на вышеперечисленных дорожных участках с 0:00 20 мая до 23:00 31 августа этого года будет действовать временное ограничение движения в летний период в случае, если средняя дневная температура воздуха превысит отметку в 32 градуса.
Временные ограничения движения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны, правоохранительных органов, а также на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ограничение, вводимое для тяжеловесных транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, будет действовать до 23:00 31 мая этого года на улице Теневой, Восточной (пос. Береза), 4-й квартал (пос. Береза), Магистральная, Гаражная (Винтай), пр. Кирова, Южное шоссе, Уральская, автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, Кряжское, Новокуйбышевское, Аэропортовское и Стромиловское шоссе, улица Белорусская и автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».
Также на вышеперечисленных дорожных участках с 0:00 20 мая до 23:00 31 августа этого года будет действовать временное ограничение движения в летний период в случае, если средняя дневная температура воздуха превысит отметку в 32 градуса.
Временные ограничения движения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны, правоохранительных органов, а также на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.
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