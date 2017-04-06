В Самаре "официально выкидывают мусор" только в половине частных домовладений
Жителей одноэтажек убеждают заключать договоры на вывоз отходов.
Собственники индивидуальных жилых домов по закону отвечают за сбор и вывоз отходов со своей территории, поэтому обязаны заключить договор на эти услуги. Городские власти облегчают людям задачу. Чтобы жители не оставляли мусор в неположенных местах, в Самаре ведется плановая работа. С 2008 года муниципальное предприятие «Жиллидер» заключило 9 тысяч договоров на вывоз мусора с хозяевами домовладений. К сожалению, этого недостаточно. По статистике, официально «лишнее» забирают только из 51% частных домов. Остальные отходы зачастую скапливается в неположенных местах, и их приходится вывозить за счет бюджетных средств.
- Важно, чтобы жители понимали нашу общую ответственность за чистоту Самары. С людьми проводится разъяснительная работа о необходимости заключения договоров на вывоз мусора. Это нужно, чтобы контейнерные площадки не переполнялись, а в зеленых зонах не возникали несанкционированные свалки, - пояснил sgpress.ru главный специалист департамента городского хозяйства и экологии Антон Чеволдаев.
Стоит добавить, что незаконное складирование отходов и сжигание мусора наказывается штрафами.
Собственники индивидуальных жилых домов по закону отвечают за сбор и вывоз отходов со своей территории, поэтому обязаны заключить договор на эти услуги. Городские власти облегчают людям задачу. Чтобы жители не оставляли мусор в неположенных местах, в Самаре ведется плановая работа. С 2008 года муниципальное предприятие «Жиллидер» заключило 9 тысяч договоров на вывоз мусора с хозяевами домовладений. К сожалению, этого недостаточно. По статистике, официально «лишнее» забирают только из 51% частных домов. Остальные отходы зачастую скапливается в неположенных местах, и их приходится вывозить за счет бюджетных средств.
- Важно, чтобы жители понимали нашу общую ответственность за чистоту Самары. С людьми проводится разъяснительная работа о необходимости заключения договоров на вывоз мусора. Это нужно, чтобы контейнерные площадки не переполнялись, а в зеленых зонах не возникали несанкционированные свалки, - пояснил sgpress.ru главный специалист департамента городского хозяйства и экологии Антон Чеволдаев.
Стоит добавить, что незаконное складирование отходов и сжигание мусора наказывается штрафами.
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