В Самаре официально стартует отопительный сезон

Ресурсоснабжающие организации должны включить теплоисточники, с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов.Необходимо отметить, что еще до официального старта отопительного сезона подача тепла была организована в учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания. По состоянию на утро пятницы, 29 сентября, отапливаются уже 367 социальных объектов. В том числе медицинские учреждения обеспечены теплом на 46%, детские сады - на 41%. Отметим, что речь идет об отдельно стоящих зданиях. Учреждения, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов, подключат к теплу вместе со всем жилым фондом.По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, согласно технологическим условиям, подача тепла будет происходить поэтапно. В течение двух недель со старта отопительного сезона тепло должно прийти во все жилые дома и социальные учреждения города. После чего будет открыта «горячая линия», куда горожане могут обращаться по вопросам теплоснабжения.