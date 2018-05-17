В Самаре официально открывается второй пятизвездочный отель
Гостиница Lotte готова принимать посетителей.
На пересечнии улиц Красноармейской и Самарской в пятницу, 18 мая, официально открывается новый пятизвездочный отель. Это третья гостиница в России, принадлежащая южнокорейской сети LOTTE Hotels & Resorts, и единственная в Поволжье.
Отель предлагает гостям 193 номера категорий Супериор, Делюкс, Полулюкс и Люкс. Также есть президентские апартаменты с видом на центр города и здание театра оперы и балета. Специально для оформления отеля были созданы люстры ручной работы из чешского стекла и хрусталя.
В Lotte есть 12 конференц-залов вместимостью до 1400 гостей и ресторан La Terrazza для мероприятий численностью до 70 человек. В Lobby Lounge гостям предлагается место для работы или отдыха.
В фитнес-центре Lotte Fitness есть восемь фитнес-зон, в том числе студия пилатеса и йоги, а также большой зал функционального тренинга. Специально разработанная система определит 123 исходных параметра тела и поможет отследить достигнутый результат.
Для того, чтобы расслабиться, гости отеля могут воспользоваться инфинити бассейном (бассейн, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы) с противотоком, аква-зоной с гидромассажной ванной, финской, травяной саунами или хаммамом.
Напомним, также 14 мая начал работать отель «7 авеню». Посмотреть, как выглядит первая пятизвездочная гостиница Самары, можно здесь.
На пересечнии улиц Красноармейской и Самарской в пятницу, 18 мая, официально открывается новый пятизвездочный отель. Это третья гостиница в России, принадлежащая южнокорейской сети LOTTE Hotels & Resorts, и единственная в Поволжье.
Отель предлагает гостям 193 номера категорий Супериор, Делюкс, Полулюкс и Люкс. Также есть президентские апартаменты с видом на центр города и здание театра оперы и балета. Специально для оформления отеля были созданы люстры ручной работы из чешского стекла и хрусталя.
В Lotte есть 12 конференц-залов вместимостью до 1400 гостей и ресторан La Terrazza для мероприятий численностью до 70 человек. В Lobby Lounge гостям предлагается место для работы или отдыха.
В фитнес-центре Lotte Fitness есть восемь фитнес-зон, в том числе студия пилатеса и йоги, а также большой зал функционального тренинга. Специально разработанная система определит 123 исходных параметра тела и поможет отследить достигнутый результат.
Для того, чтобы расслабиться, гости отеля могут воспользоваться инфинити бассейном (бассейн, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление, что водная поверхность не имеет границы) с противотоком, аква-зоной с гидромассажной ванной, финской, травяной саунами или хаммамом.
Напомним, также 14 мая начал работать отель «7 авеню». Посмотреть, как выглядит первая пятизвездочная гостиница Самары, можно здесь.
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