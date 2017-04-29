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В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы

Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и Ново-Садовой. Причиной стало повреждение надземной теплотрассы диаметром 500 мм.

На видео, снятом очевидцами, видно, что высота воды, бьющей из места прорыва, достигает уровня 9 этажа. Видео можно посмотреть здесь.

Как сообщили sgpress.ru в ОАО «ПТС», место повреждения было огорожено, а изношенный участок трубопровода отключен. Горячее водоснабжение всех потребителей в данном районе обеспечено по резервной схеме. Причины повреждения будут установлены после того, как фрагмент трубопровода будет демонтирован и направлен в лабораторию металлов. Работы по ликвидации порыва начнутся в ближайшее время.
Дата: 28 апреля 2017 , 14:18
3372
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: паблик «Подслушано Самара» в социальной сети «ВКонтакте»
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28 апреля 2017 , 16:54
Ксения
"Горячее водоснабжение всех потребителей в данном районе обеспечено по резервной схеме" Воду отключили, что врут то?
28 апреля 2017 , 15:00
гест
Красиво бьет. чем не идея для фонтана
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