В Самаре объявлен набор студентов по специальности «Артист драматического театра и кино»

Мастер курса: Жанна Романенко, народная артистка РФ, актриса Самарского академического театра драмы им.М.Горького.Художественный руководитель курса: Валерий Гришко, главный режиссер Самарского академического театра драмы им.М.Горького.Записаться на консультацию можно по телефону приемной комиссии: +7 (846) 200-10-10 с 9.00 до 17.00, а также, направив свои данные с номером телефона на электронный адрес: mnu@nayanova.eduКонсультация кандидатов состоится 28.05.2018 по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 196.Необходимо подготовить:- стихи- басню- прозу- песню.