В Самаре обсуждают возможность первоочередного зачисления близнецов в школы
В связи с демографическим бумом в Самаре в последние несколько лет появились сложности с определением детей в первые классы. Причем речь идет не только о гимназиях и лицеях, но и об обычных общеобразовательных учреждениях.
Поскольку зачисление происходит по электронной очереди, нередки случаи, когда дети из одной семьи оказываются в разных школах. Особенно велика вероятность такого поворота событий, когда надо подать документы на близнецов. Записать двоих детей одновременно невозможно. Бывает так, что, пока на второго ребенка заполняют заявление, места заканчиваются. И близнецы оказываются в разных школах.
- В период зачисления в школы к нам каждую неделю поступают обращения от граждан, которые не имеют возможности определить детей в одно учреждение, - говорит главный консультант управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования Юлия Пряхина.
Депутаты губернской думы выступили с инициативой, которая позволит пользоваться правом первоочередного зачисления в школы семьям, имеющим близнецов. А также многодетным родителям, чьи старшие дети уже являются учениками.
Нюансы обсуждают на заседаниях специально созданной рабочей группы. По мнению ее участников, возникновению проблемы во многом способствует временная прописка. Законодательно она приравнена к постоянной. Желая отдать ребенка в конкретную школу, родители оформляют временную прописку. А из-за этого «стратегического маневра» дети, которые постоянно проживают на закрепленной за школой территории, подчас не могут в нее попасть.
- Из-за нехватки мест и временной регистрации дети из многодетных семей не могут попасть в школу по месту жительства, поэтому их определяют в учебное заведение, которое находится в удалении от дома, - пояснила заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова. - Поскольку первоклассники не могут ходить в школу одни, для родителей становится серьезной проблемой развезти детей по учреждениям, находящимся зачастую в разных микрорайонах.
Как пояснила Бодрова, изменения хотят внести в закон №122- ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». Однако поскольку вопрос в большей степени касается приема в общеобразовательные учреждения, прокуратура настаивает на нормах Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», не позволяющего расширять региональное законодательство.
- Конституция определяет одинаковые права для всех детей, независимо от того, сколько их в семье, - говорит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Оксана Лобзинова.
- Мы вынуждены рассматривать законопроект с точки зрения предоставления внеочередного и первоочередного права в ущерб другим семьям. Давая преимущества одним, закон ущемит права других. Такие изменения могут быть внесены только на федеральном уровне.
Заместитель руководителя департамента образования Тольятти Лариса Лебедева рассказала, как проблему решают в их городе.
- У органов управления на местах есть право регулировать такую ситуацию, поэтому мы действуем через конфликтную комиссию, - пояснила она. - В этом году комиссия выдала 265 направлений для зачисления в первый класс детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе. На все заседания конфликтной комиссии мы приглашаем представителей прокуратуры, замечаний к нашим действиям у них нет.
- Мы понимаем, что эту проблему однозначно нужно решать, - говорит Бодрова. - Необходимо выработать механизмы, которые защитят семьи и дадут им право водить детей в школы, расположенные рядом с домом. Здесь затрагивается множество разных аспектов, в том числе вопрос безопасности.
Рабочая группа решила продолжить совместную работу с прокуратурой, собрать информационную базу о количестве близнецов и ребят из многодетных семей, а также о количестве детей, получивших временную прописку для поступления в школу. Также подготовят обращение в Министерство просвещения РФ: от него нужны разъяснения о порядке приема детей в первые классы и полномочиях субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Продолжат и формировать предложения о внесении изменений в федеральное законодательство.
- Конечно, это очень длинный путь, поэтому мы будем искать решение на региональном уровне, - подытожила Бодрова. - Ведь очень скоро - уже в декабре - начнется прием в первые классы, и мы снова столкнемся с этой проблемой.
Поскольку зачисление происходит по электронной очереди, нередки случаи, когда дети из одной семьи оказываются в разных школах. Особенно велика вероятность такого поворота событий, когда надо подать документы на близнецов. Записать двоих детей одновременно невозможно. Бывает так, что, пока на второго ребенка заполняют заявление, места заканчиваются. И близнецы оказываются в разных школах.
- В период зачисления в школы к нам каждую неделю поступают обращения от граждан, которые не имеют возможности определить детей в одно учреждение, - говорит главный консультант управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования Юлия Пряхина.
Депутаты губернской думы выступили с инициативой, которая позволит пользоваться правом первоочередного зачисления в школы семьям, имеющим близнецов. А также многодетным родителям, чьи старшие дети уже являются учениками.
Нюансы обсуждают на заседаниях специально созданной рабочей группы. По мнению ее участников, возникновению проблемы во многом способствует временная прописка. Законодательно она приравнена к постоянной. Желая отдать ребенка в конкретную школу, родители оформляют временную прописку. А из-за этого «стратегического маневра» дети, которые постоянно проживают на закрепленной за школой территории, подчас не могут в нее попасть.
- Из-за нехватки мест и временной регистрации дети из многодетных семей не могут попасть в школу по месту жительства, поэтому их определяют в учебное заведение, которое находится в удалении от дома, - пояснила заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова. - Поскольку первоклассники не могут ходить в школу одни, для родителей становится серьезной проблемой развезти детей по учреждениям, находящимся зачастую в разных микрорайонах.
Как пояснила Бодрова, изменения хотят внести в закон №122- ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». Однако поскольку вопрос в большей степени касается приема в общеобразовательные учреждения, прокуратура настаивает на нормах Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», не позволяющего расширять региональное законодательство.
- Конституция определяет одинаковые права для всех детей, независимо от того, сколько их в семье, - говорит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Оксана Лобзинова.
- Мы вынуждены рассматривать законопроект с точки зрения предоставления внеочередного и первоочередного права в ущерб другим семьям. Давая преимущества одним, закон ущемит права других. Такие изменения могут быть внесены только на федеральном уровне.
Заместитель руководителя департамента образования Тольятти Лариса Лебедева рассказала, как проблему решают в их городе.
- У органов управления на местах есть право регулировать такую ситуацию, поэтому мы действуем через конфликтную комиссию, - пояснила она. - В этом году комиссия выдала 265 направлений для зачисления в первый класс детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе. На все заседания конфликтной комиссии мы приглашаем представителей прокуратуры, замечаний к нашим действиям у них нет.
- Мы понимаем, что эту проблему однозначно нужно решать, - говорит Бодрова. - Необходимо выработать механизмы, которые защитят семьи и дадут им право водить детей в школы, расположенные рядом с домом. Здесь затрагивается множество разных аспектов, в том числе вопрос безопасности.
Рабочая группа решила продолжить совместную работу с прокуратурой, собрать информационную базу о количестве близнецов и ребят из многодетных семей, а также о количестве детей, получивших временную прописку для поступления в школу. Также подготовят обращение в Министерство просвещения РФ: от него нужны разъяснения о порядке приема детей в первые классы и полномочиях субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Продолжат и формировать предложения о внесении изменений в федеральное законодательство.
- Конечно, это очень длинный путь, поэтому мы будем искать решение на региональном уровне, - подытожила Бодрова. - Ведь очень скоро - уже в декабре - начнется прием в первые классы, и мы снова столкнемся с этой проблемой.
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