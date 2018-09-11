В Самаре обсуждают возможность первоочередного зачисления близнецов в школы

Поскольку зачисление происходит по электронной очереди, нередки случаи, когда дети из одной семьи оказываются в разных школах. Особенно велика вероятность такого поворота событий, когда надо подать документы на близнецов. Записать двоих детей одновременно невозможно. Бывает так, что, пока на второго ребенка заполняют заявление, места заканчиваются. И близнецы оказываются в разных школах.- В период зачисления в школы к нам каждую неделю поступают обращения от граждан, которые не имеют возможности определить детей в одно учреждение, - говорит главный консультант управления реализации общеобразовательных программ регионального министерства образования Юлия Пряхина.Депутаты губернской думы выступили с инициативой, которая позволит пользоваться правом первоочередного зачисления в школы семьям, имеющим близнецов. А также многодетным родителям, чьи старшие дети уже являются учениками.Нюансы обсуждают на заседаниях специально созданной рабочей группы. По мнению ее участников, возникновению проблемы во многом способствует временная прописка. Законодательно она приравнена к постоянной. Желая отдать ребенка в конкретную школу, родители оформляют временную прописку. А из-за этого «стратегического маневра» дети, которые постоянно проживают на закрепленной за школой территории, подчас не могут в нее попасть.- Из-за нехватки мест и временной регистрации дети из многодетных семей не могут попасть в школу по месту жительства, поэтому их определяют в учебное заведение, которое находится в удалении от дома, - пояснила заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Татьяна Бодрова. - Поскольку первоклассники не могут ходить в школу одни, для родителей становится серьезной проблемой развезти детей по учреждениям, находящимся зачастую в разных микрорайонах.Как пояснила Бодрова, изменения хотят внести в закон №122- ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». Однако поскольку вопрос в большей степени касается приема в общеобразовательные учреждения, прокуратура настаивает на нормах Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», не позволяющего расширять региональное законодательство.- Конституция определяет одинаковые права для всех детей, независимо от того, сколько их в семье, - говорит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Оксана Лобзинова.- Мы вынуждены рассматривать законопроект с точки зрения предоставления внеочередного и первоочередного права в ущерб другим семьям. Давая преимущества одним, закон ущемит права других. Такие изменения могут быть внесены только на федеральном уровне.Заместитель руководителя департамента образования Тольятти Лариса Лебедева рассказала, как проблему решают в их городе.- У органов управления на местах есть право регулировать такую ситуацию, поэтому мы действуем через конфликтную комиссию, - пояснила она. - В этом году комиссия выдала 265 направлений для зачисления в первый класс детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе. На все заседания конфликтной комиссии мы приглашаем представителей прокуратуры, замечаний к нашим действиям у них нет.- Мы понимаем, что эту проблему однозначно нужно решать, - говорит Бодрова. - Необходимо выработать механизмы, которые защитят семьи и дадут им право водить детей в школы, расположенные рядом с домом. Здесь затрагивается множество разных аспектов, в том числе вопрос безопасности.Рабочая группа решила продолжить совместную работу с прокуратурой, собрать информационную базу о количестве близнецов и ребят из многодетных семей, а также о количестве детей, получивших временную прописку для поступления в школу. Также подготовят обращение в Министерство просвещения РФ: от него нужны разъяснения о порядке приема детей в первые классы и полномочиях субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Продолжат и формировать предложения о внесении изменений в федеральное законодательство.- Конечно, это очень длинный путь, поэтому мы будем искать решение на региональном уровне, - подытожила Бодрова. - Ведь очень скоро - уже в декабре - начнется прием в первые классы, и мы снова столкнемся с этой проблемой.