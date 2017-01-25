В Самаре обсудили вопросы повышения транспортной доступности за счет железнодорожных перевозок

Встреча состоялась вчера и была посвящена обсуждению текущих вопросов, в том числе основных направлений деятельности Куйбышевской железной дороги на ближайшее время.В начале разговора Олег Фурсов напомнил, что Самара славится своей многовековой историей, а одной из главных задач городской администрации является преображение и благоустройство города, в том числе к предстоящему мундиалю. Кроме того, важной задачей для городских властей является присутствие в городе крупных компаний, одной из которых является Куйбышевская железная дорога.- Куйбышевская железная дорога имеет богатую историю, которой все мы гордимся, ценим и уважаем. На протяжении многих лет между компанией и администрацией Самары подписываются соглашения о сотрудничестве. Кроме того, заместитель начальника КбшЖД по взаимодействию с органами власти Сергей Блохин в прошлом году стал депутатом Самарской губернской думы. Мы поддерживали его кандидатуру на протяжении всего избирательного процесса и рады, что представители Куйбышевской железной дороги пошли в законодательную власть. Мы можем рассчитывать на поддержку наших инициатив, инициатив губернатора Самарской области Николая Меркушкина и открывает для города новые перспективы в развитии транспортной инфраструктуры, - сказал Олег Фурсов.В беседе с главой города Рашид Сайбаталов в свою очередь отметил, что в начале этого года компании удалось повысить объемы погрузки и грузооборота на 7% и 12% соответственно, что является для Куйбышевской железной дороги позитивным фактом. Для повышения показателей КбшЖД планирует привлечь дополнительные объемы грузоперевозок с Западно-Сибирской, Южно-Сибирской железной дороги, и даже частично "перехватить" объем грузов, который должен идти по транспортному коридору Кузбасс-Северо-Запад. Кроме того, в планах компании увеличение объемов перевозки грузов, в том числе за счет инертных материалов, которые доставляются в Самару для ремонта дорог из Челябинской области и Южного Урала.- Мы предложили свои услуги для этих целей, в том числе и для того, чтобы минимизировать пробки, снизить нагрузку на дороги и создать благоприятные условия для автомобилистов, - отметил Рашид Сайбаталов.Глава КбЖД также отметил, что в компании понимают всю значимость работы по подготовке к грядущему ЧМ-2018. В частности, актуальность вопросов, связанных с транспортной безопасностью, логистикой, а также доставкой и отправлением пассажиров. Рашид Сайбаталов заверил главу города, что курировать эти вопросы он будет лично.Рашид Сайбаталов, руководитель Куйбышевской железной дороги:- Учитывая, что Самара достаточно активно развивается, строятся новые районы, перед нами стоит задача обеспечения транспортной доступности и улучшения транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом. Это может быть городская электричка, пригородные перевозки, но задача одна – чтобы человек, который проживает в одном районе города, а работает в другом, не ощущал неудобств при передвижении.