В Самаре обсудили профилактику национально-религиозного экстремизма
Круглый стол на эту тему состоялся в минувший вторник.
Самарские эксперты представили новые формы соцопросов, способных измерить и оценить риски радикализма и нетерпимости в молодежной среде и ознакомились с системой мониторинга, помогающей оценивать медийные тексты на предмет скрытой национальной и религиозной нетерпимости.
Присутствовавший на встрече член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод обратил внимание на то, что социологи фиксируют снижение негативизма в отношении представителей иной этнической идентичности. Кроме того, минимизирована террористическая и экстремистская угроза на Северном Кавказе, годами представлявшая опасность для единства и территориальной целостности страны. Маргинализированы и различные этнонационалистические течения.
В то же время опасным явлением остается околоспортивная (так называемая «фанатская») ксенофобия.
Итогом встречи стала единогласная уверенность экспертов в необходимости разработки и внедрения дополнительных рекомендаций и методических пособий по противодействию национально-религиозному экстремизму, главным образом среди молодёжи.
Самарские эксперты представили новые формы соцопросов, способных измерить и оценить риски радикализма и нетерпимости в молодежной среде и ознакомились с системой мониторинга, помогающей оценивать медийные тексты на предмет скрытой национальной и религиозной нетерпимости.
Присутствовавший на встрече член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод обратил внимание на то, что социологи фиксируют снижение негативизма в отношении представителей иной этнической идентичности. Кроме того, минимизирована террористическая и экстремистская угроза на Северном Кавказе, годами представлявшая опасность для единства и территориальной целостности страны. Маргинализированы и различные этнонационалистические течения.
В то же время опасным явлением остается околоспортивная (так называемая «фанатская») ксенофобия.
Итогом встречи стала единогласная уверенность экспертов в необходимости разработки и внедрения дополнительных рекомендаций и методических пособий по противодействию национально-религиозному экстремизму, главным образом среди молодёжи.
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