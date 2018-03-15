В Самаре обсудили профилактику национально-религиозного экстремизма

Самарские эксперты представили новые формы соцопросов, способных измерить и оценить риски радикализма и нетерпимости в молодежной среде и ознакомились с системой мониторинга, помогающей оценивать медийные тексты на предмет скрытой национальной и религиозной нетерпимости.Присутствовавший на встрече член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод обратил внимание на то, что социологи фиксируют снижение негативизма в отношении представителей иной этнической идентичности. Кроме того, минимизирована террористическая и экстремистская угроза на Северном Кавказе, годами представлявшая опасность для единства и территориальной целостности страны. Маргинализированы и различные этнонационалистические течения.В то же время опасным явлением остается околоспортивная (так называемая «фанатская») ксенофобия.Итогом встречи стала единогласная уверенность экспертов в необходимости разработки и внедрения дополнительных рекомендаций и методических пособий по противодействию национально-религиозному экстремизму, главным образом среди молодёжи.