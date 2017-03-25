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В Самаре обсудили подготовку к пропуску паводковых вод

Вопросы защиты населения при подтоплениях и планы по подготовке к пропуску паводковых вод обсудили на совместном заседании городских комиссий - противопаводковой и по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Руководитель управления гражданской защиты Евгений Вдовин отметил: пока неизвестно, насколько в этом году поднимется вода. Поэтому рассматривается несколько вариантов развития событий - при уровнях воды в Волге 32, 35 и 39,8 метра.

На случай чрезвычайной ситуации разработан план совместных действий различных ведомств. Прошли командно-штабные учения, налажена система оповещения населения, подготовлены пункты временного размещения людей.

О готовности к паводку доложили и районные власти. Замглавы администрации Кировского района Вадим Костин напомнил, что в районе Зубчаниновского шоссе в прошлом году была построена локальная дождевая канализация, которая будет отводить талые воды. Отслеживается ситуация в Орловом овраге, где в течение нескольких лет подтапливало земельные участки и жилые дома из-за засорения водопропускной трубы. МП «Благоустройство» взяло коммуникации на обслуживание. Кроме того, расширено и очищено русло самого оврага. По словам Костина, местная администрация сотрудничает с промышленными предприятиями, с ними договорилась о предоставлении дополнительной техники на случай форс-мажора.

О работе противопаводкового штаба Железнодорожного района рассказал замглавы администрации Дмитрий Фомиченко. Для борьбы со стихией сформировано девять аварийно-спасательных бригад, их усилят 15 единицами техники, создан запас защитных материалов. В Советском районе, по словам начальника отдела гражданской защиты Владимира Котельникова, также проведен ряд противопаводковых мероприятий, налажено взаимодействие с управляющими компаниями, городской службой благоустройства.

С информацией о запасах материально-технических средств и инструментов, о готовности аварийных бригад экстренного реагирования выступил замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов. Он также сообщил, что от снега, наледи и мусора полностью очищены дождеприемники ливневой канализации. Ресурсоснабжающие организации создали 41 аварийную бригаду, зарезервировали на случай чрезвычайной ситуации 256 единиц техники, откачивающие устройства, резервные источники электроснабжения. МП «Пассажиравтотранс» готово предоставить 71 автобус для эвакуации горожан из зон подтопления.
Дата: 25 марта 2017 , 10:07
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Автор текста: Ева Скатина
Автор фото: Владимир Пермяков
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