В Самаре обсудили международное направление «iВолги»
На днях в Общественной палате Самарской области прошло заседание межкомиссионной рабочей группы по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества.
Тема - подготовка к молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет в июне на Мастрюковских озерах. Впервые он состоялся в 2013 году, а с 2014-го приобрел статус международного.
Тема - подготовка к молодежному форуму Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет в июне на Мастрюковских озерах. Впервые он состоялся в 2013 году, а с 2014-го приобрел статус международного.
Обсудить вопросы расширения международной составляющей пятого по счету форума пригласили представителей учебных заведений, молодежного парламента при губернской думе и комиссии Общественной палаты по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений.
Участники обсуждения отметили, что потенциал у нашего региона колоссальный, но мало кто о нем знает, и в целом наблюдается низкая информированность о губернии на международной арене. А восприимчивее ко всему новому, быстрее налаживает связи именно молодежь. Поэтому в 2017 году решено значительно расширить международное направление «iВолги». Планируется пригласить к участию как страны, которые уже «проторили дорожку», так и ранее не присутствовавшие на форуме. Рассматриваются Германия, Греция, Италия, Китай, США, Финляндия, Франция и Япония. Кстати, чаще прочих иностранных гостей «iВолгу» посещают студенты из Поднебесной.
Предварительно обсудили и программу, которая может быть интересна делегатам из-за рубежа. Помимо экскурсий и общих традиционных мероприятий, таких как День спорта, День памяти, они смогут посещать лекции профильных смен «Ты - предприниматель», «Инновации и техническое творчество» и другие. Предложено провести для них мероприятия с известными спикерами, возглавляющими профильные международные направления. Это могут быть представители Российской ассоциации международного сотрудничества, а также Российского фонда мира, который в этом году станет партнером форума. Намерены привлекать посольскую службу, а также дипломатов из консульств стран-участников.
Дмитрий Камынин, председатель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Самарской области:
• Самарский регион имеет большое количество международных контактов как в области образования, так и в культуре, спорте, науке, внешнеэкономической деятельности. Сейчас необходимо понять, как наиболее эффективно их использовать и упрочить. Продвижение положительного образа Самарской области среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, и тех, кто вообще не знает, где она находится, - это цель, для достижения которой мы и пытаемся скоординировать наши усилия. Важно расширить географию сотрудничества, чтобы как можно больше людей знало, какая у нас активная молодежь, насколько эти ребята ориентированы на развитие и процветание России, насколько они открыты и готовы к сотрудничеству
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