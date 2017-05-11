В Самаре обсудили борьбу с «группами смерти» в Интернете

Для предотвращения случаев совершения суицида городскому департаменту образования необходимо разработать информационные листы и памятки для учащихся по проблеме оказания помощи и поддержки, по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, а также организовать специальные занятия и тренинги в том числе и для учителей, социальных педагогов, позволяющие выявлять опасное общение детей в сети.Роскомнадзор, в свою очередь, напомнил о Едином реестре для запрещенных сайтов и «групп смерти». Он представляет из себя автоматизированную информационную систему ведения и использования базы данных о сайтах, содержащих запрещённую к распространению в России информацию.Основаниями для включения в данный реестр является наличие на сайте или в сообществе порнографических материалов с несовершеннолетними, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ, информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства и др. Однако необходимо отметить, что сообщения, которые содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, не принимаются к рассмотрению.Для того, чтобы ограничить доступ к тому или иному сомнительному сайту или сообществу, необходимо разместить соответствующее заявление в единойавтоматизированной информационной системе по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/ (Единый Реестр). При этом необходимо указать точный и полный адрес страницы, на которой размещается противоправная информация. В случае, если контент сайта или сообщества будет признан запрещенным, доступ к ним будет ограничен.