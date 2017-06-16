В Самаре обсудили, какая плитка появится на тротуарах у «Самара Арены»

Компании Farbstein («Фарбштайн») и «Каменный век» представили свою продукцию губернатору Николаю Меркушкину.



Главной целью встречи было: ознакомиться и определиться, какая плитка будет уложена на пешеходных зонах перед строящимся стадионом «Самара Арена» и на других крупных объектах города.



Хорошим решением для тротуара, ведущего к центральному входу на стадион, участникам встречи показалась прямоугольная плитка черно-белого цвета небольшого размера. За счет своей формы и контраста такая плитка будет указывать направление к спортивному объекту.



Также главе региона представили плитку квадратной формы, размера 80×80 см, цвета серого гранита. По мнению Николая Меркушкина, такая поверхность тротуара говорит о масштабности и является «классикой».



Также участники встречи обсудили технические вопросы.



Сегодня в городе плитка укладывается на утрамбованный песок, добываемый в Самаре. Лев Антонов, директор рязанской компании «Каменный век», предложил укладывать тротуары к стадиону на каменную крошку. Она имеет более высокий коэффициент влагопоглощения, поэтому с таким материалом можно работать даже при небольшой минусовой температуре.



Однако глава самарской компании Farbstein Алексей Степанов считает, что при всех плюсах каменной крошки волжский песок справится с поставленной задачей не хуже. Более того, при использовании каменной крошки стоимость работ возрастет на несколько десятков миллионов рублей.



Отдельно губернатору представили плитку, выполненную в цветовой гамме эмблемы футбольной команды «Крылья Советов». Перед стадионом и на его территории предлагалось в особо значимых местах плиткой выложить символику самарской команды, размером 7×13 м.



В ходе обсуждения участники встречи сошлись во мнении, что вопросы размера эмблемы и материала, из которого она будет сделана, нуждаются в корректировке.



