В Самаре обсудили, какая плитка появится на тротуарах у «Самара Арены»
Компании Farbstein («Фарбштайн») и «Каменный век» представили свою продукцию губернатору Николаю Меркушкину.
Главной целью встречи было: ознакомиться и определиться, какая плитка будет уложена на пешеходных зонах перед строящимся стадионом «Самара Арена» и на других крупных объектах города.
Хорошим решением для тротуара, ведущего к центральному входу на стадион, участникам встречи показалась прямоугольная плитка черно-белого цвета небольшого размера. За счет своей формы и контраста такая плитка будет указывать направление к спортивному объекту.
Также главе региона представили плитку квадратной формы, размера 80×80 см, цвета серого гранита. По мнению Николая Меркушкина, такая поверхность тротуара говорит о масштабности и является «классикой».
Также участники встречи обсудили технические вопросы.
Сегодня в городе плитка укладывается на утрамбованный песок, добываемый в Самаре. Лев Антонов, директор рязанской компании «Каменный век», предложил укладывать тротуары к стадиону на каменную крошку. Она имеет более высокий коэффициент влагопоглощения, поэтому с таким материалом можно работать даже при небольшой минусовой температуре.
Однако глава самарской компании Farbstein Алексей Степанов считает, что при всех плюсах каменной крошки волжский песок справится с поставленной задачей не хуже. Более того, при использовании каменной крошки стоимость работ возрастет на несколько десятков миллионов рублей.
Отдельно губернатору представили плитку, выполненную в цветовой гамме эмблемы футбольной команды «Крылья Советов». Перед стадионом и на его территории предлагалось в особо значимых местах плиткой выложить символику самарской команды, размером 7×13 м.
В ходе обсуждения участники встречи сошлись во мнении, что вопросы размера эмблемы и материала, из которого она будет сделана, нуждаются в корректировке.
Главной целью встречи было: ознакомиться и определиться, какая плитка будет уложена на пешеходных зонах перед строящимся стадионом «Самара Арена» и на других крупных объектах города.
Хорошим решением для тротуара, ведущего к центральному входу на стадион, участникам встречи показалась прямоугольная плитка черно-белого цвета небольшого размера. За счет своей формы и контраста такая плитка будет указывать направление к спортивному объекту.
Также главе региона представили плитку квадратной формы, размера 80×80 см, цвета серого гранита. По мнению Николая Меркушкина, такая поверхность тротуара говорит о масштабности и является «классикой».
Также участники встречи обсудили технические вопросы.
Сегодня в городе плитка укладывается на утрамбованный песок, добываемый в Самаре. Лев Антонов, директор рязанской компании «Каменный век», предложил укладывать тротуары к стадиону на каменную крошку. Она имеет более высокий коэффициент влагопоглощения, поэтому с таким материалом можно работать даже при небольшой минусовой температуре.
Однако глава самарской компании Farbstein Алексей Степанов считает, что при всех плюсах каменной крошки волжский песок справится с поставленной задачей не хуже. Более того, при использовании каменной крошки стоимость работ возрастет на несколько десятков миллионов рублей.
Отдельно губернатору представили плитку, выполненную в цветовой гамме эмблемы футбольной команды «Крылья Советов». Перед стадионом и на его территории предлагалось в особо значимых местах плиткой выложить символику самарской команды, размером 7×13 м.
В ходе обсуждения участники встречи сошлись во мнении, что вопросы размера эмблемы и материала, из которого она будет сделана, нуждаются в корректировке.
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