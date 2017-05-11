В Самаре обрабатывают скверы и транспортные развязки от клещей

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По данным администрации Самары, сейчас от клещей уже обработана территория 38 городских объектов на общей площади 41,38 га. Всего планируется опылить 145 объектов на 97,81 га.Добавим, на открытых территориях полный распад действующего химического вещества происходит на протяжении полутора месяцев. В течение этого периода клещи на обработанных участках погибают. Используемый препарат действует исключительно на паразитов. Он не представляет токсикологической опасности для людей, а также не несет угрозы здоровью собак, кошек и других животных.