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В Самаре обновят еще один фонтан

Работы проходят в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили sgpress.ru в департаменте городского хозяйства и экологии, в Самаре начали ремонт трех скверов – сквера Сафонова на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской, сквера около дома №62 на улице Красноармейской и сквера у музея Алабина. Компания-подрядчик - ООО «НПФ «XXI век». Скверы благоустроят на общую сумму 63,6 млн рублей.

В сквере Алабина планируется заасфальтировать парковочные места, положить плитку, отремонтировать лестницы, обустроить газоны, установить фонари, скамейки, урны.

В сквере Сафонова на тротуарах выложат плитку, обустроят газоны и цветники, установят новые фонари, скамейки и урны.

В сквере у дома №62 на улице Красноармейской также обустроят газоны и цветники, установят фонари и скамейки, отремонтируют фонтан.

Работы по ремонту сквера Сафонова и сквера на пересечении Красноармейской и Арцыбушевской выполнят до 1 июня. Также до этого времени отремонтируют площадь у музея Алабина и прилегающую парковку. Закончат ремонт здесь после Чемпионата Мира по футболу, к концу августа. 
Дата: 7 мая 2018 , 16:59
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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