В Самаре обновят еще один фонтан

Работы проходят в преддверии Чемпионата мира по футболу.



Как сообщили sgpress.ru в департаменте городского хозяйства и экологии, в Самаре начали ремонт трех скверов – сквера Сафонова на пересечении улиц Красноармейской и Арцыбушевской, сквера около дома №62 на улице Красноармейской и сквера у музея Алабина. Компания-подрядчик - ООО «НПФ «XXI век». Скверы благоустроят на общую сумму 63,6 млн рублей.



В сквере Алабина планируется заасфальтировать парковочные места, положить плитку, отремонтировать лестницы, обустроить газоны, установить фонари, скамейки, урны.



В сквере Сафонова на тротуарах выложат плитку, обустроят газоны и цветники, установят новые фонари, скамейки и урны.



В сквере у дома №62 на улице Красноармейской также обустроят газоны и цветники, установят фонари и скамейки, отремонтируют фонтан.



Работы по ремонту сквера Сафонова и сквера на пересечении Красноармейской и Арцыбушевской выполнят до 1 июня. Также до этого времени отремонтируют площадь у музея Алабина и прилегающую парковку. Закончат ремонт здесь после Чемпионата Мира по футболу, к концу августа.