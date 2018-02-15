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В Самаре обновляют Дом самарского купца Бобермана и "Камерную сцену"

В историческом центре продолжает расти число усадеб, где проводится ремонт с элементами реставрации. В одном только Самарском районе в строительных лесах стоит около 20 зданий - памятников историко-культурного наследия. Вчера в ходе выездного совещания глава города Елена Лапушкина оценила ход работ на некоторых объектах.

Особняк для духового оркестра

Хорошо известный самарцам муниципальный духовой оркестр не так давно переехал в помещение на улице Куйбышева, 68-70. Сейчас здесь идут ремонтно-реставрационные работы. Старинный особняк - по сути два объединенных здания - «Дом Самарского купца 1-й гильдии М.Л. Бобермана с помещениями Азово-Донского коммерческого банка» и «Дом купцов Кожевниковых постройки 1848 - 1900 годов». Участники совещания оценили состояние постройки. Уже отремонтированы крыши, старые оконные блоки заменены на новые. Фасады планируют восстановить в том виде и той цветовой гамме, какими они, судя по архивным документам, были первоначально. Эти работы будут завершены весной. А к сентябрю должны восстановить уникальный концертный зал внутри особняка. Оркестр получит уникальную площадку для выступлений, на которой можно будет проводить самые разные культурные мероприятия.  

Новое лицо театра

Следующей точкой на маршруте стал театр драмы «Камерная сцена», он же объект культурного наследия «Клуб швейников»  (архитектор П.А. Щербачев)» на углу улиц Некрасовской и Фрунзе. Здесь также идут ремонтно-реставрационные работы. Торцевой фасад, по информации подрядчиков, приведен в порядок уже на 70 процентов. Сейчас восстанавливают кирпичную кладку под крышей, поскольку своего часа ждут барельефы со статуями: там, наверху, они должны будут занять свое историческое место. В части здания, выходящей на улицу Фрунзе, располагаются учреждения, подведомственные областному министерству образования. Там фасад тоже надо ремонтировать. Глава города приняла решение пригласить представителей министерства, чтобы договориться о приведении в порядок этой части здания.

Дом-музей Рязанова

Елена Лапушкина одной из первых посетила будущий музей Эльдара Рязанова. Как известно, он появится в доме, где будущий кинорежиссер жил во время эвакуации со своими родными. Это здание на ул. Фрунзе, 120 является также объектом культурного наследия «Дом штабс-капитана Н.И. Залесова». Старинный особняк приспосабливают под современное музейное пространство. В комнате Рязановых уже восстановлена потолочная лепнина, наклеены обои «под 40-е годы», уложена плитка на полу, стоит резной шкаф. Почти готовы и другие помещения первого этажа. На третьем этаже подрядчики готовятся к замене деревянных перекрытий на современные противопожарные. Фасад здания уже был приведен в порядок в предыдущие годы.

Еще одной точкой осмотра стал объект культурного наследия «Усадьба семьи А.Н. Толстого 1899 - 1906 годов», в котором располагается Самарский литературный музей. Здесь бывает много экскурсантов - гостей города. Сейчас обновляют фасады зданий усадьбы, частично ремонтируют крышу. 

Комментарий:

Елена Лапушкина, ГЛАВА САМАРЫ:

• Все возникающие вопросы по ремонту, реставрации объектов историко-культурного наследия мы решаем поэтапно. Я уверена, что горожане оценят восстановленный уникальный, просторный и в то же время уютный зал для концертов духового оркестра. Очень понравились помещения, концепция музея Рязанова. Он будет изюминкой гостевых маршрутов города.
Дата: 15 февраля 2018 , 11:25
128
Автор текста: Марина Гринева
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