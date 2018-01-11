В Самаре обнаружили младенца, завернутого в пакет

Сейчас ребенок находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего следователи проводят проверку.ГУ МВД России по Самарской области призывает всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, обратиться в дежурную часть ОП №1 УМВД России по Самаре по телефону 8 (846) 995-86-88, ДЧ главка 278-22-22 или 02.